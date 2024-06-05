09:00, 5 червня
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Росія вночі атакувала 27 безпілотникам:. ППО збила 22 "шахеди"
У ніч на 5 червня російська армія атакувала Україну 27 ударними безпілотниками Shahed-131/136. Запуск відбувся з території окупованого Криму та російського Курська.
Захисникам вдалося збити 22 БпЛА, повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук. ППО працювала в декількох областях.
"До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях", – розповів Олещук.
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