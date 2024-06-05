10:35, 5 червня
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За добу захисники України знищили 1280 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 513700 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 513700 (+1280) осіб
- танків ‒ 7806 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 15036 (+16)
- артилерійських систем – 13385 (+40)
- РСЗВ – 1092 (+0)
- засоби ППО ‒ 830 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10805 (+39)
- крилаті ракети ‒ 2270 (+2),
- кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18297 (+69)
- спеціальна техніка ‒ 2223 (+12).
Дані уточнюються.
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