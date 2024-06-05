Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1280 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 513700 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 513700 (+1280) осіб

танків ‒ 7806 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 15036 (+16)

артилерійських систем – 13385 (+40)

РСЗВ – 1092 (+0)

засоби ППО ‒ 830 (+3) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10805 (+39)

крилаті ракети ‒ 2270 (+2),

кораблі / катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18297 (+69)

спеціальна техніка ‒ 2223 (+12). Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту