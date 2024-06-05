17-річні українці за кордоном зможуть стати на військовий облік у ТЦК після завершення воєнного стану, - Мінреінтеграції

В уряді розробили постанову про відтермінування взяття на облік допризовників та призовників, які наразі перебувають за кордоном.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, коментуючи заяву Міноборони про те, що 17-річні українці мають повертатися з-за кордону, щоб стати на облік у ТЦК, повідомляє NV.

«Щодо 17-річних українців, які наразі перебувають за кордоном. Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так написані чинні правила», — зазначила міністерка.

Водночас, за її словами, повернення студентів немобілізаційного віку з-за кордону в Україну для того, щоб стати на облік, лише збільшить навантаження на ВЛК і ніяк не допоможе мобілізації.

Тому уряд найближчим часом прийме постанову про відтермінування таких процедур. Юним українцям, які наразі перебувають за кордоном, дозволять стати на облік або після повернення в Україну, або після закінчення воєнного стану.

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