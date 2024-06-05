11:03, 5 червня
На Донеччині за добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено, прошкоджено 22 будинки
За 4 червня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — у Костянтинівці.
Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 347 людей, у тому числі 84 дитини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Курахівській громаді росіяни обстріляли з артилерії Курахівку, скинули керовану авіабомбу на Курахове. Під вогнем околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 6 будинків. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 9 будинків.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і господарча будівля.
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