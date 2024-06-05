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  • На Донеччині окупанти влучили в крамницю: одна людина загинула, чотири поранено, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:32, 5 червня
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На Донеччині окупанти влучили в крамницю: одна людина загинула, чотири поранено, - ФОТО

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На Донеччині окупанти влучили в крамницю: одна людина загинула, чотири поранено, - ФОТО

Одна людина загинула і 5 поранено — такі наслідки ранкових обстрілів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Північному Торецької громади росіяни вбили 1 людину, поранили ще 4; пошкодили крамницю. Всі поранені одержали першу допомогу від парамедиків і направлені в лікарню.

На Донеччині окупанти влучили в крамницю: одна людина загинула, чотири поранено, - ФОТО, фото-1



По Селидовому ворог скинув дві керовані авіабомби — 1 людина поранена, пошкоджено підприємство і 2 автомобілі.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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