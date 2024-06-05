Армія рфї намагається прорватися до життєво важливої траси Покровськ-Костянтинівка

Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ у напрямку життєво важливої траси Покровськ-Костянтинівка в Донецькій області. Ворог продовжує використовувати тактику малих груп.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише LIGA.net.

Ворог активізував наступальні дії на захід від Авдіївки та Мар'їнки зі сторони окупованого Очеретиного, аби прорвати оборону до "життєво важливої" магістралі Покровськ-Костянтинівка. Ворог масовано обстрілює позиції ЗСУ, аби просунутися у сторону населених пунктів Курахове та Покровськ.

"Росія кинула багато сил на захоплення села Очеретине, тож окупанти з Очеретиного рвуться до магістралі Покровськ–Костянтинівка. Користуючись цим, проводять штурмові дії з метою захоплення Покровська та життєво важливої траси на Костянтинівку", – зазначає він.

Сили оборони роблять усе можливе, аби не допустити просування ворога.