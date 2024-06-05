У Донецьку горів торговий центр, - ФОТО, ВІДЕО

Пожежа сталася сьогодні, 5 червня у торговому центрі «Богдан» та прилеглій будівлі на площі Бакинських Комісарів у Куйбишевському районі тимчасово окупованого Донецька.

У зв'язку з ліквідацією пожежі перекрито автомобільний рух на пр. Богдана Хмельницького від вул.Калініна до пл.Бакинських Комісарів

Як повідомив російський гауляйтер Іван Адамець. «Від пожежі постраждали дві будівлі.Постраждалих та загиблих немає.Зараз ми знаходимося на місці, чекаємо на слідчу групу для проведення експертизи.Все вже локалізували», - сказав Адамець.

У гасінні пожежі було задіяно 75 осіб та 15 машин.Площа загоряння становила 300 кв.метрів, постраждали кілька будівель.