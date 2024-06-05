Кому в Україні жити добре – московському попу

Крім того, «святий отець» має комерційну нерухомість на Голосіївській площі в Києві, придбану у березні 2024 року (площею 135 квадратних метрів, орієнтовна вартість квадратного метру 2,500 доларів США). Не зважаючи на мудрі слова із Святого Письма, які має нести в наші серця «отець Феодосій» про те, що «Легше верблюдові пройти крізь голчане вухо, ніж багатому увійти в царство небесне» (Матв., 19,24), клірик накопичує майно та любить гарні речі. Так, він ще є власником новенького автомобілю Toyota RAV-4 Hybrid (2023 року випуску, в залежності від комплектації вартість коливається в межах 50-40 тисяч доларів США). Щоправда, через три дні після його придбання, Петрусь на ньому попав в ДТП.

До речі, в монастирі, якім опікується священик, під час окупації розміщувалися російські війська та ховалися там під час наступу та звільнення цієї частини Херсонської області ЗСУ.

Після деокупації ЗСУ селища Червоний Маяк останнє знаходиться під постійними обстрілами російських військ, але ці справи не обходять Феодосія.



Але це, звісно, нікого і не дивує.





