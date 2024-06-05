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19:37, 5 червня
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Кому в Україні жити добре – московському попу
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Не зважаючи на російську повномасштабну агресію, в Україні, на жаль, продовжує діяти Московська церква, яка сама себе називає УПЦ, але по факту є філією РПЦ, яка в свою чергу є філією Кремля.
Коментуючи події, пов’язані з частиною УПЦ, що досі лишається у складі Московського Патріархату, експерти частіше за все акцентують політичний бік справи. Співпраця з окупантами на тимчасово окупованих територіях, масові проросійські настрої серед духовенства й єпископату, використання у богослужіннях некоректних, з ідеологічної точки зору, текстів пише у своєму блозі на "Матриці свободи" Антон Кротов.
Коментуючи події, пов’язані з частиною УПЦ, що досі лишається у складі Московського Патріархату, експерти частіше за все акцентують політичний бік справи. Співпраця з окупантами на тимчасово окупованих територіях, масові проросійські настрої серед духовенства й єпископату, використання у богослужіннях некоректних, з ідеологічної точки зору, текстів пише у своєму блозі на "Матриці свободи" Антон Кротов.
Усе це природньо викликає обурення у суспільстві та обґрунтовану критику з боку експертів. А втім, криза, в якій перебуває ця Церква, має системний характер. А серед причин, які її породили, наявні не лише політичні (залежність від Московського патріархату), так і меркантильні (використання задля особистого збагачення релігійних переконань вірян, навіть у період повномасштабної війни рф проти України).
Деяким живеться дуже непогано. Вони обирають прихожан, жирують в нашій країні, захоплюють незаконно землю. Поглянемо на одного представника УПЦ (МП) з Херсону, так званого «отця Феодосія», що нині є настоятелем Свято-Григорівського Бізюківського чоловічого монастиря Нововаховської єпархії УПЦ (МП) (Херсонська область, Бериславський район, с. Червоний Маяк), в миру - Петруся Василя Степановича.
Він до повномасштабного вторгнення неодноразово потрапляв у скандали з незаконним будівництвом та захопленням земельних ділянок біля монастиря, включаючи територію середньої загальноосвітньої школи та дитячого садка. Привласнену ділянку монастир огородив височенним кам’яним муром. А на скарги місцевих мешканців Василь Петрусь із глузуванням відповідає, що це тимчасова огорожа будівельного майданчику.
Сам «отець Феодосій» не бідує. І хоча він є настоятелем монастиря в Херсонській області, одразу після російського вторгнення в Україну виїхав до Києва. У столиці Феодосій мешкає у новітній недешевій новобудові в Солом’янському районі (орієнтовна вартість квадратного метру 2,000 доларів США).
Крім того, «святий отець» має комерційну нерухомість на Голосіївській площі в Києві, придбану у березні 2024 року (площею 135 квадратних метрів, орієнтовна вартість квадратного метру 2,500 доларів США). Не зважаючи на мудрі слова із Святого Письма, які має нести в наші серця «отець Феодосій» про те, що «Легше верблюдові пройти крізь голчане вухо, ніж багатому увійти в царство небесне» (Матв., 19,24), клірик накопичує майно та любить гарні речі. Так, він ще є власником новенького автомобілю Toyota RAV-4 Hybrid (2023 року випуску, в залежності від комплектації вартість коливається в межах 50-40 тисяч доларів США). Щоправда, через три дні після його придбання, Петрусь на ньому попав в ДТП.
До речі, в монастирі, якім опікується священик, під час окупації розміщувалися російські війська та ховалися там під час наступу та звільнення цієї частини Херсонської області ЗСУ.
Після деокупації ЗСУ селища Червоний Маяк останнє знаходиться під постійними обстрілами російських військ, але ці справи не обходять Феодосія.
Але це, звісно, нікого і не дивує.
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