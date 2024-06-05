На Донеччині прикордонники відбили штурм росіян: знищено танки, БТР, БМП та сім окупантів , - ВІДЕО

Сьогодні вранці, 5 червня, прикордонники бригади «Помста» в складі сил оборони відбили спробу ворожого штурму на Бахмутському напрямку.

Вночі ворожі війська за підтримки танків, бронетранспортерів та бойових машин піхоти висунулися на штурм українських позицій, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Бійці ДПСУ разом з 28-ою бригадою відбили штурм в районі Курдюмівки.



Близько 50 російських військових за підтримки бронетехніки та танків рухалися в бік позицій підрозділу «Фенікс».



Три ворожі БТР-82 зупинили дистанційним мінуванням, а ударні БпЛА знищили пошкоджені бронетранспортери.



FPV-дроном бійці зупинили, а згодом розбили танк Т-80.



Протитанкісти бригади «Помста» з протитанкового ракетного комплексу «Корсар» підбили танк Т-90М «Прорив», який «добили» оператори дронів.



Ліквідовано 7 окупантів, 13 поранено.



Частину ворожої техніки та піхоти знищили бійці 28 ОМБр.