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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:00, 6 червня
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Вночі ППО збила над Україною 17 з 18 "шахедів"

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Вночі ППО збила над Україною 17 з 18 "шахедів"

У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти запустили по території України 18 ударних безпілотників типу «Shahed-131/136», а також завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, українська протиповітряна оборона збила 17 ворожих дронів.

Окупанти запускали ракети із району Таганрога, що в Росії, а "шахеди" з районів Приморсько-Ахтарськ у РФ та з мису Чауда, що в Криму.

В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

Вночі ППО збила над Україною 17 з 18 "шахедів" , фото-1
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#Україна #шахеди #ППО
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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