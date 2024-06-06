10:05, 6 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили близько 515 тисяч окупантів
Протягом доби Сили оборони знищили 1300 окупантів, 48 артилерійських систем та 40 бойових броньованих машин.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 515 000 (+1300) осіб,
- танків ‒ 7828 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15076 (+40) од,
- артилерійських систем – 13433 (+48) од,
- РСЗВ – 1095 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 831 (+1) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10846 (+41),
- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 2230 (+7).
Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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