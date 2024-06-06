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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:05, 6 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили близько 515 тисяч окупантів

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Захисники України з початку російського вторгнення знищили близько 515 тисяч окупантів

Протягом доби Сили оборони знищили 1300 окупантів, 48 артилерійських систем та 40 бойових броньованих машин.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 515 000 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7828 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15076 (+40) од,
  • артилерійських систем –  13433 (+48) од,
  • РСЗВ – 1095 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 831 (+1) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10846 (+41),
  • крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2230 (+7).

Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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