На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули, 14 поранено

За 5 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Північному, Берестку, Желанному і Прогресі. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 217 людей, у тому числі 61 дитину.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.



Покровський район. У Селидовому поранено 7 людей, пошкоджено 13 багатоповерхівок. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено 2 будинки.



Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 15 будинків у Дробишевому і 6 у Новому. У Берестку Іллінівської громади 1 людина загинула і 3 поранено, пошкоджено 8 об'єктів.



Бахмутський район. У Торецькій громаді 1 людина загинула і 4 поранені у Північному; пошкоджено 17 будинків у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і багатоповерхівка.