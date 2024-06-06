Обстріли Донеччини: Окупанти за добу вбили 4 та поранили 14 жителів, серед яких дитина

У Донецькій області за останню добу четверо загиблих і 14 поранених через російські обстріли, у томі числя дитина. Поліція Донеччини документує наслідки російських бомбардувань. Про це 6 червня повідомляє пресслужба поліції. Протягом доби зафіксовано 2223 ворожих обстріли. Безпосередньо на житлові квартали армія рф скинула 10 бомб. "Під вогнем перебували 12 населених пунктів: міста Гірник, Селидове, селища Дробишеве, Желанне, Нью-Йорк, Північне, села Бересток, Веселе, Дружба, Михайлівка, Нове, Прогрес", - йдеться у повідомленні. Руйнувань зазнали 60 цивільних об’єкти – 45 житлових будинків, магазини, підприємство, господарчі споруди, автомобілі. Чотири авіабомби «УМПБ Д-30СН» російські війська скинули на Селидове – поранили 7 мирних жителів, пошкодили щонайменше 13 багатоквартирних будинків, підприємство, шість цивільних авто.

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