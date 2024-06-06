Рус
  • Головна
  • Обстріли Донеччини: Окупанти за добу вбили 4 та поранили 14 жителів, серед яких дитина
Ольга Романова
редактор
14:56, 6 червня

Обстріли Донеччини: Окупанти за добу вбили 4 та поранили 14 жителів, серед яких дитина

Читать на русском

У Донецькій області за останню добу четверо загиблих і 14 поранених через російські обстріли, у томі числя дитина. Поліція Донеччини документує наслідки російських бомбардувань.

Про це 6 червня повідомляє пресслужба поліції.

Протягом доби зафіксовано 2223 ворожих обстріли. Безпосередньо на житлові квартали армія рф скинула 10 бомб.

"Під вогнем перебували 12 населених пунктів: міста Гірник, Селидове, селища Дробишеве, Желанне, Нью-Йорк, Північне, села Бересток, Веселе, Дружба, Михайлівка, Нове, Прогрес", - йдеться у повідомленні.

Руйнувань зазнали 60 цивільних об’єкти – 45 житлових будинків, магазини, підприємство, господарчі споруди, автомобілі.

Чотири авіабомби «УМПБ Д-30СН» російські війська скинули на Селидове – поранили 7 мирних жителів, пошкодили щонайменше 13 багатоквартирних будинків, підприємство, шість цивільних авто.

Обстріли Донеччини: Окупанти за добу вбили 4 та поранили 14 жителів, серед яких дитина, фото-1
Обстріли Донеччини: Окупанти за добу вбили 4 та поранили 14 жителів, серед яких дитина, фото-2
Обстріли Донеччини: Окупанти за добу вбили 4 та поранили 14 жителів, серед яких дитина, фото-3
Обстріли Донеччини: Окупанти за добу вбили 4 та поранили 14 жителів, серед яких дитина, фото-4
Обстріли Донеччини: Окупанти за добу вбили 4 та поранили 14 жителів, серед яких дитина, фото-5
Обстріли Донеччини: Окупанти за добу вбили 4 та поранили 14 жителів, серед яких дитина, фото-6
Обстріли Донеччини: Окупанти за добу вбили 4 та поранили 14 жителів, серед яких дитина, фото-7
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецькаобластьобстріли #загиблі #поранені #рашисти #поліція
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...