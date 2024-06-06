11:28, 6 червня
Окупанти обстріляли Часів Яр та Нью-Йорк: одна людина загинула, три поранено, - ФОТО
Одна людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Часовому Яру загинула 59-річна жінка, а чоловік пенсійного віку отримав поранення.
У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок.
Під артобстріл потрапив Нью-Йорк — там також відомо про 1 пораненого і 1 пошкоджений будинок.
Крім того, надійшла інформація про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
11:34, 13 червня
11:33, 13 червня
17:50, 5 червня
live comments feed...