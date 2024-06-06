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  • Окупанти обстріляли Часів Яр та Нью-Йорк: одна людина загинула, три поранено, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:28, 6 червня

Окупанти обстріляли Часів Яр та Нью-Йорк: одна людина загинула, три поранено, - ФОТО

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Окупанти обстріляли Часів Яр та Нью-Йорк: одна людина загинула, три поранено, - ФОТО

Одна людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Часовому Яру загинула 59-річна жінка, а чоловік пенсійного віку отримав поранення.

Окупанти обстріляли Часів Яр та Нью-Йорк: одна людина загинула, три поранено, - ФОТО, фото-1



У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок.

Під артобстріл потрапив Нью-Йорк — там також відомо про 1 пораненого і 1 пошкоджений будинок.

Окупанти обстріляли Часів Яр та Нью-Йорк: одна людина загинула, три поранено, - ФОТО, фото-2



Крім того, надійшла інформація про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #ЧасівЯр
Ольга Романова
редактор
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