Окупанти обстріляли Часів Яр та Нью-Йорк: одна людина загинула, три поранено, - ФОТО

Одна людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



У Часовому Яру загинула 59-річна жінка, а чоловік пенсійного віку отримав поранення.





У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок.



Під артобстріл потрапив Нью-Йорк — там також відомо про 1 пораненого і 1 пошкоджений будинок.





Крім того, надійшла інформація про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади.