Рус
  • Головна
  • За добу захисники України знищили 1080 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:46, 7 червня
Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1080 російських окупантів

Читать на русском
За добу захисники України знищили 1080 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували 15 096 бойових броньованих машин ворога і 18 416 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно:

  • особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7834 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
  • артилерійських систем – 13497 (+64) од,
  • РСЗВ – 1095 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2238 (+8).
Втрати російської армії
Фото: Генштаб
Втрати російської армії

Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...