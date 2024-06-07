09:46, 7 червня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 1080 російських окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували 15 096 бойових броньованих машин ворога і 18 416 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно:
- особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7834 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
- артилерійських систем – 13497 (+64) од,
- РСЗВ – 1095 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2238 (+8).
Втрати російської армії
Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
11:34, 13 червня
11:33, 13 червня
17:50, 5 червня
live comments feed...