На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, четверо поранено

Через ворожі обстріли Донеччини четверо осіб зазнали поранень. Одна людина загинула. Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 149 людей, у тому числі 39 дітей.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю.

Покровський район. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Селидовому двома авіабомбами пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 крамниці, адмінбудівлю і аптеку.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади поранено людину. У Слов'янську внаслідок ударів безпілотниками пошкоджено 3 приватні будинки, 4 автівки, гараж і теплицю. У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину. У Костянтинівці пошкоджені 4 багатоповерхівки та адмінбудівля.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 1 поранена; пошкоджені 8 приватних будинків, 2 господарчі споруди і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину, пошкоджено 2 будинки.