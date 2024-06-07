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У центрі Донецька попав в ДТП та перекинувся автозак поліції окупантів, - ФОТО, ВІДЕО

У четвер, 6 червня, у центрі тимчасово окупованого Донецьку сталася ДТП. На перехресті Ленінського проспекту та вулиці Куйбишева зіткнулися позашляховик та поліцейський автозак (автомобіль для перевезення підозрюваних і обвинувачених). Після зіткнення автозак перекинувся. На разі немає перевіреної інформації про постраждалих в ДТП.

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Ольга Романова редактор