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  • У центрі Донецька попав в ДТП та перекинувся автозак поліції окупантів, - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:56, 7 червня
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У центрі Донецька попав в ДТП та перекинувся автозак поліції окупантів, - ФОТО, ВІДЕО

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У центрі Донецька попав в ДТП та перекинувся автозак поліції окупантів, - ФОТО, ВІДЕО

У четвер, 6 червня, у центрі тимчасово окупованого Донецьку сталася ДТП.

На перехресті Ленінського проспекту та вулиці Куйбишева зіткнулися позашляховик та поліцейський автозак (автомобіль для перевезення підозрюваних і обвинувачених).

У центрі Донецька попав в ДТП та перекинувся автозак поліції окупантів, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

Після зіткнення автозак перекинувся.

У центрі Донецька попав в ДТП та перекинувся автозак поліції окупантів, - ФОТО, ВІДЕО, фото-2

На разі немає перевіреної інформації про постраждалих в ДТП.

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#Донецьк #ДТП #окупанти #автозак
Ольга Романова
редактор
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