11:56, 7 червня
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У центрі Донецька попав в ДТП та перекинувся автозак поліції окупантів, - ФОТО, ВІДЕО
У четвер, 6 червня, у центрі тимчасово окупованого Донецьку сталася ДТП.
На перехресті Ленінського проспекту та вулиці Куйбишева зіткнулися позашляховик та поліцейський автозак (автомобіль для перевезення підозрюваних і обвинувачених).
Після зіткнення автозак перекинувся.
На разі немає перевіреної інформації про постраждалих в ДТП.
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