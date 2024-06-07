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Ольга Романова
редактор
12:24, 7 червня
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Російський гауляйтер Балицький анонсував створення «Новоросії» на землях окупованого Донбасу

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Російський гауляйтер Балицький анонсував створення «Новоросії» на землях окупованого Донбасу

Найближчим часом  на землях окупованого Донбасу, а також Херсонської Запорізьких областей і Криму  бути створено новий федеральний округ, який, ймовірно, може одержати назву «Новоросія».

Про це заявив російський запорізький гауляйтер  Євген Балицький.

«Буде створений федеральний округ, я думаю, це має бути найближчим часом.Я думаю, це будуть Донецьк, Луганськ, Запорізька, Херсонська області та Крим», - сказав він.

За словами Балицького, це питання опрацьовується на федеральному рівні. На запитання щодо термінів цієї події гауляйтер окупованої частини Запорізької області відповів: «Коли вирішить президент (воєнний злочинець Володимир Путін, прим. ред)».



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#Балицький #днр #лнр #Новоросія #донбас
Ольга Романова
редактор
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