Найближчим часом на землях окупованого Донбасу, а також Херсонської Запорізьких областей і Криму бути створено новий федеральний округ, який, ймовірно, може одержати назву «Новоросія».

Про це заявив російський запорізький гауляйтер Євген Балицький.

«Буде створений федеральний округ, я думаю, це має бути найближчим часом.Я думаю, це будуть Донецьк, Луганськ, Запорізька, Херсонська області та Крим», - сказав він.

За словами Балицького, це питання опрацьовується на федеральному рівні. На запитання щодо термінів цієї події гауляйтер окупованої частини Запорізької області відповів: «Коли вирішить президент (воєнний злочинець Володимир Путін, прим. ред)».





