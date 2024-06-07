Піхальонок: У мене немає образи на "Шахтар"

Новачок Динамо Олександр Піхальонок пояснив, чому ухвалив рішення перейти до київського клубу, а не повернутися до Шахтаря. Нагадаємо, що Піхальонок - вихованець Академії Шахтаря. За першу команду "гірників" дебютував у травні 2017 року та всього провів 7 матчів. Із сезону 2020/21 Олександр грав за Дніпро-1.

"У мене просто на даному етапі кар'єри душа лежить у Динамо, я хочу спробувати і віддаватимуся на всі 100% саме цьому клубу", - розповів Піхальонок пресслужбі Динамо.

"Спочатку була конкретика від Динамо, але потім Шахтар дізнався, що кияни хочуть мене купити і повторив пропозицію. "Гірники" мали першочергове право на мене. З цієї причини трансфер затягнувся, адже було багато юридичних питань.

У мене не склалося у Шахтарі? Я ні про що не шкодую. У мене немає образи на Шахтар. Навіщо ображатись – треба просто доводити. Я грав у футболці Дніпра-1, це були також дуже класні ігри проти Шахтаря, але у футболці Динамо проти Шахтаря – це зовсім інший рівень, інша відповідальність", - упевнений футболіст.