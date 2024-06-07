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  • На курортах окупованої Донеччини змінився час комендантської години
Ольга Романова
редактор
13:36, 7 червня
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На курортах окупованої Донеччини змінився час комендантської години

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На курортах окупованої Донеччини змінився час комендантської години

Комендантська година на курортах тимчасово окупованої Донеччини у будні тепер буде з 00:00 до 04:00.

Про це повідомив так званий «Штаб оборони ДНР».

До цього комендантська година на цих територіях була у робочі дні з 23:00 до 04:00 години.



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#ДНР #курорти #комендантськагодина
Ольга Романова
редактор
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