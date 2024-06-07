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  • На Донеччині ЗСУ успішно контратакували та відбили в окупантів Калинівку, - аналитик BILD
Ольга Романова
редактор
13:55, 7 червня
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На Донеччині ЗСУ успішно контратакували та відбили в окупантів Калинівку, - аналитик BILD

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На Донеччині ЗСУ успішно контратакували та відбили в окупантів Калинівку, - аналитик BILD

При наступі на місто Часів Яр на захід від Бахмута російська армія використовує тактику подвійного удару ЗС РФ безпосередньо атакують мікрорайон «Канал» на сході міста, а також обходять його з флангів.

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Ще наприкінці квітня вони просунулися на півдні і досягли каналу Сіверський Донець - Донбас. На півночі вони нещодавно захопили селище Калинівка і також вийшли до каналу.

Мікрорайон "Канал" повністю зруйнований, але залишається в руках українських захисників.

Днями ЗСУ успішно контратакували та відбили Калинівку. «Українські війська відбили більшу частину Калинівки та відтіснили російських окупантів від каналу біля Часового Яру», — повідомляє Юліан Рьопке.

На Донеччині ЗСУ успішно контратакували та відбили в окупантів Калинівку, - аналитик BILD, фото-1



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#Донеччина #ЗСУ #Калинівка #ЧасівЯр #Рьопке
Ольга Романова
редактор
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