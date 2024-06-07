13:55, 7 червня
Надійне джерело
На Донеччині ЗСУ успішно контратакували та відбили в окупантів Калинівку, - аналитик BILD
При наступі на місто Часів Яр на захід від Бахмута російська армія використовує тактику подвійного удару ЗС РФ безпосередньо атакують мікрорайон «Канал» на сході міста, а також обходять його з флангів.
Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.
Ще наприкінці квітня вони просунулися на півдні і досягли каналу Сіверський Донець - Донбас. На півночі вони нещодавно захопили селище Калинівка і також вийшли до каналу.
Мікрорайон "Канал" повністю зруйнований, але залишається в руках українських захисників.
Днями ЗСУ успішно контратакували та відбили Калинівку. «Українські війська відбили більшу частину Калинівки та відтіснили російських окупантів від каналу біля Часового Яру», — повідомляє Юліан Рьопке.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
11:34, 13 червня
11:33, 13 червня
17:50, 5 червня
live comments feed...