«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає переселенців та їх дітей на творчі майстер-класи та родинне свято «Майнкрафт»

У просторі «Культурний хаб Донеччина», створеному за підтримки Донецької ОДА в Києві, пройдуть зустрічі для дорослих з нашої області, організатором яких є обласне комунальне підприємство «Центр кіномистецтва та культури».



Дорослих та дітей запрошують на спортивні змагання в веселій та дружній атмосфері, повідомляє пресслужба Донецької ОДА..



8 червня заплановане родинне свято «Майнкрафт» з показом мультфільму «Диво-парк». Разом з дітьми можна буде творити, досліджувати, спілкуватися та просто весело і цікаво провести час.





Ще в цей день разом з партнером - Міжнародною організацією з міграції запрошуємо на майстерклас зі створення поробок з легкого пластиліну для дітей та «Корисний ланч» із психологом для батьків.





9 червня заплановані для відвідувачів хабу: арт-терапевтичний сеанс для дітей та для дорослих, які постраждали від бойових дій.



Чекаємо вас в нашому «Культурному хабі Донеччина», реєстрація на Telegram-каналі за посиланням.