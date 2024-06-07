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  • «Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає переселенців та їх дітей на творчі майстер-класи та родинне свято «Майнкрафт»
Ольга Романова
редактор
14:31, 7 червня

«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає переселенців та їх дітей на творчі майстер-класи та родинне свято «Майнкрафт»

«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає переселенців та їх дітей на творчі майстер-класи та родинне свято «Майнкрафт»

У просторі «Культурний хаб Донеччина», створеному за підтримки Донецької ОДА в Києві, пройдуть зустрічі для дорослих з нашої області, організатором яких є обласне комунальне підприємство «Центр кіномистецтва та культури».

Дорослих та дітей запрошують на спортивні змагання в веселій та дружній атмосфері, повідомляє пресслужба Донецької ОДА..

8 червня заплановане родинне свято «Майнкрафт» з показом мультфільму «Диво-парк». Разом з дітьми можна буде творити, досліджувати, спілкуватися та просто весело і цікаво провести час.

«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає переселенців та їх дітей на творчі майстер-класи та родинне свято «Майнкрафт», фото-1



Ще в цей день разом з партнером  - Міжнародною організацією з міграції запрошуємо на майстерклас зі створення поробок з легкого пластиліну для дітей та «Корисний ланч» із психологом для батьків.

«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає переселенців та їх дітей на творчі майстер-класи та родинне свято «Майнкрафт», фото-2



9 червня заплановані для відвідувачів хабу: арт-терапевтичний сеанс для дітей та для дорослих, які постраждали від бойових дій.

Чекаємо вас в нашому «Культурному хабі Донеччина», реєстрація на Telegram-каналі за посиланням.

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#Донеччина #переселенці #Київ #хаб #арт-терапія
Ольга Романова
редактор
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