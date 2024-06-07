"Шахтар" розпочав боротьбу з "Динамо" за нападника "Зорі"
Срібний призер УПЛ Динамо продовжує бути найбільш активним гравцем на внутрішньому трансферному ринку України.
Повідомляє "Український футбол".
На цьому тижні столичний клуб уклав контракти одразу з двома півзахисниками:
- із одеського Чорноморця до Києва перебрався Максим Брагару,
- з Дніпра-1 лідер спортклубівців Олександр Піхальонок.
Однак і на цьому клуб Ігоря Суркіса не має наміру спинятися.
За інформацією дописувачів фан-сайту луганського клубу Zaryalg.com, Динамо запропонувало 1,5 млн та двох своїх гравців (Володимира Шепелєва і Олександра Андрієвського) в обмін на нападника «мужиків» Едуардо Герреро. Однак президент Зорі Євген Геллер хоче мінімум чотири мільйони.
Як стверджує джерело, Динамо не єдиний кандидат на Герреро. Едуардо також бажає бачити у своєму складі і Шахтар, який не зумів переконати Піхальонка перейти саме до їх клубу, а не київського гранда.
- У сезоні 2023/24 Едуардо Герреро провів у складі Зорі 33 матчі у всіх офіційних турнірах: 13 голів, чотири асисти.
- Transfermarkt оцінює 24-річного центрального нападника з Панами у 1.2 мільйона євро.
- В підсумковій турнірній таблиці української Прем'єр-ліги Зоря фінішувала на десятому місці.