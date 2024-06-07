"Шахтар" розпочав боротьбу з "Динамо" за нападника "Зорі"

Срібний призер УПЛ Динамо продовжує бути найбільш активним гравцем на внутрішньому трансферному ринку України.

Повідомляє "Український футбол".

На цьому тижні столичний клуб уклав контракти одразу з двома півзахисниками:

із одеського Чорноморця до Києва перебрався Максим Брагару,

з Дніпра-1 лідер спортклубівців Олександр Піхальонок.

Однак і на цьому клуб Ігоря Суркіса не має наміру спинятися.

За інформацією дописувачів фан-сайту луганського клубу Zaryalg.com, Динамо запропонувало 1,5 млн та двох своїх гравців (Володимира Шепелєва і Олександра Андрієвського) в обмін на нападника «мужиків» Едуардо Герреро. Однак президент Зорі Євген Геллер хоче мінімум чотири мільйони.

Як стверджує джерело, Динамо не єдиний кандидат на Герреро. Едуардо також бажає бачити у своєму складі і Шахтар, який не зумів переконати Піхальонка перейти саме до їх клубу, а не київського гранда.