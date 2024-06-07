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  • "Шахтар" розпочав боротьбу з "Динамо" за нападника "Зорі"
Ольга Романова
редактор
14:56, 7 червня
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"Шахтар" розпочав боротьбу з "Динамо" за нападника "Зорі"

"Шахтар" розпочав боротьбу з "Динамо" за нападника "Зорі"

Срібний призер УПЛ Динамо продовжує бути найбільш активним гравцем на внутрішньому трансферному ринку України. 

Повідомляє "Український футбол".

На цьому тижні столичний клуб уклав контракти одразу з двома півзахисниками:

  •  із одеського Чорноморця до Києва перебрався Максим Брагару,
  •  з Дніпра-1 лідер спортклубівців Олександр Піхальонок.

Однак і на цьому клуб Ігоря Суркіса не має наміру спинятися. 

За інформацією дописувачів фан-сайту луганського клубу Zaryalg.com, Динамо запропонувало 1,5 млн та двох своїх гравців (Володимира Шепелєва і Олександра Андрієвського) в обмін на нападника «мужиків» Едуардо Герреро. Однак президент Зорі Євген Геллер хоче мінімум чотири мільйони. 

Як стверджує джерело, Динамо не єдиний кандидат на Герреро. Едуардо також бажає бачити у своєму складі і Шахтар, який не зумів переконати Піхальонка перейти саме до їх клубу, а не київського гранда.

  • У сезоні 2023/24 Едуардо Герреро провів у складі Зорі 33 матчі у всіх офіційних турнірах: 13 голів, чотири асисти.
  • Transfermarkt оцінює 24-річного центрального нападника з Панами у 1.2 мільйона євро.
  • В підсумковій турнірній таблиці української Прем'єр-ліги Зоря фінішувала на десятому місці.
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#Шахтар #Зоря #Гереро #Динамо
Ольга Романова
редактор
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