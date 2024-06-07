Ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей із семи населених пунктів Донеччини: як подати заявку

Ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей із семи населених пунктів Донецької області.



Таке рішення було ухвалено через безпекову ситуацію. Його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, повідомляє Мінреінтеграції.



Загалом у межах обов’язкової евакуації у примусовий спосіб планується вивезти 261 дитину із семи населених пунктів Донецької області. Вони разом із батьками або іншими законними представниками будуть евакуйовані до безпечних регіонів.



Варто зауважити, що евакуація здійснюється безкоштовно. Залишити заявку можна за телефоном: (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90.



Про бажання евакуюватися також можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.