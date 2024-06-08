За добу захисники України знищили 1210 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили близько 517 290 окупантів, майже 7500 ворожих танків, 28 російських кораблів і один підводний човен.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали: