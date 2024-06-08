На Донеччині за добу окупанти 12 разів обстріляли населені пункти: дві людини поранено, пошкоджено 33 будинки

За 7 червня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Північному і Гродівці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 216 людей, у тому числі 68 дітей.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки, крамницю та інфраструктурні об'єкти у Дальньому, обстріляна промзона Курахового. У Покровську пошкоджено промислову будівлю.





Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Костянтинівці пошкоджені 4 багатоповерхівки та адмінбудівля; також у громаді пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю і 3 інфраструктурні об'єкти у Марковому.



Бахмутський район. У Торецькій громаді поранено людину і пошкоджено 15 приватних будинків у Північному; ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 промислові будівлі.



