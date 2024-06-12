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  • "Валькірія побачить всіх!": Великий збір бійцям на Харківський напрямок
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Скрипнік Олег
Головний редактор мережі сайтів CitySites
17:19, 12 червня
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"Валькірія побачить всіх!": Великий збір бійцям на Харківський напрямок

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Це не просто спільний збір, а дуже великий збір від провідних харківських пабліків, українських медіа та фонду Сергія Притули.

Тож, збираємо на 4 БПАК Валькірія для 4 бригад, які наразі перебувають на Харківському напрямку, а також переобладнання ще одного комплексу.

  • Вартість 1 комплексу — 900 000 грн
  • Вартість переобладнання — 330 000 грн

БПАК Валькірія потрібні для розвідки вглиб противника (а тепер стало більше можливостей з ураження), а також коригування артилерії для ураження цілей, які стоять глибше, чим на ЛБЗ.

Список отримувачів такий:

  • 77 ОАеМБр — 1 комплекс
  • 42 ОМБР — 1 комплекс
  • 57 ОМПБР — 1 комплекс
  • 13 бригада НГУ «Хартія» — 1 комплекс
  • 501 батальйон 36 ОБрМП — апгрейд наявного комплексу.

ЗАГАЛЬНА ЦІЛЬ ЗБОРУ: 3 930 000 ГРН!

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Слава ЗСУ!

"Валькірія побачить всіх!": Великий збір бійцям на Харківський напрямок , фото-1
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#збір #валькірія #БПАК #харків #бійці
Скрипнік Олег
Головний редактор мережі сайтів CitySites
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