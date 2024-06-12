"Валькірія побачить всіх!": Великий збір бійцям на Харківський напрямок

Це не просто спільний збір, а дуже великий збір від провідних харківських пабліків, українських медіа та фонду Сергія Притули.

Тож, збираємо на 4 БПАК Валькірія для 4 бригад, які наразі перебувають на Харківському напрямку, а також переобладнання ще одного комплексу.

Вартість 1 комплексу — 900 000 грн

Вартість переобладнання — 330 000 грн

БПАК Валькірія потрібні для розвідки вглиб противника (а тепер стало більше можливостей з ураження), а також коригування артилерії для ураження цілей, які стоять глибше, чим на ЛБЗ.

Список отримувачів такий:

77 ОАеМБр — 1 комплекс

42 ОМБР — 1 комплекс

57 ОМПБР — 1 комплекс

13 бригада НГУ «Хартія» — 1 комплекс

501 батальйон 36 ОБрМП — апгрейд наявного комплексу.

ЗАГАЛЬНА ЦІЛЬ ЗБОРУ: 3 930 000 ГРН!

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Слава ЗСУ!