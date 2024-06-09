Наступ російської бронегрупи на Красногорівку завершився повним фіаско: знищено три танки та БМП, - ВІДЕО

Російська армія провела локальний наступ у кількості 3 танків та 2 бойових машин піхоти на місто Красногорівка (Донецька область). Про це повідомив азербайджанський воєнний експерт Агіль Рустамзаде. Правильно вибудована оборона української армії з комбінуванням засобів поразки (мінування, артилерія та атаки дронів-камікадзе та ударних дронів) призвела до розгрому бронегрупи, що наступала.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор