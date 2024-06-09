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  • Наступ російської бронегрупи на Красногорівку завершився повним фіаско: знищено три танки та БМП, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
20:21, 9 червня

Наступ російської бронегрупи на Красногорівку завершився повним фіаско: знищено три танки та БМП, - ВІДЕО

Наступ російської бронегрупи на Красногорівку завершився повним фіаско: знищено три танки та БМП, - ВІДЕО

Російська армія провела локальний наступ у кількості 3 танків та 2 бойових машин піхоти на місто Красногорівка (Донецька область).

Про це повідомив азербайджанський воєнний експерт Агіль Рустамзаде.

Правильно вибудована оборона української армії з комбінуванням засобів поразки (мінування, артилерія та атаки дронів-камікадзе та ударних дронів) призвела до розгрому бронегрупи, що наступала.

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#Донеччина #Красногорівка #ЗСУ #окупанти #наступ #знищення
Ольга Романова
редактор
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