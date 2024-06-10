09:24, 10 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 520 тисяч окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 520 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 519750 (+1190) осіб,
- танків ‒ 7879 (+10),
- бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13),
- артилерійських систем – 13644 (+51),
- РСЗВ – 1098 (+1),
- засоби ППО ‒ 837 (+1),
- літаків – 358 (+1),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2278 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56),
- спеціальна техніка ‒ 2267 (+14).
Дані уточнюються.
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