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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 520 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 520 000 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 519750 (+1190) осіб,

танків ‒ 7879 (+10),

бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13),

артилерійських систем – 13644 (+51),

РСЗВ – 1098 (+1),

засоби ППО ‒ 837 (+1),

літаків – 358 (+1),

гелікоптерів – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),

крилаті ракети ‒ 2278 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0),

підводні човни - 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56),

спеціальна техніка ‒ 2267 (+14). Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор