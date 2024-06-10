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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 520 тисяч окупантів
Ольга Романова
редактор
09:24, 10 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 520 тисяч окупантів

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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 520 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 520 000 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 519750 (+1190) осіб,
  • танків ‒ 7879 (+10),
  • бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13),
  • артилерійських систем – 13644 (+51),
  • РСЗВ – 1098 (+1),
  • засоби ППО ‒ 837 (+1),
  • літаків – 358 (+1),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2278 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0),
  • підводні човни - 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56),
  • спеціальна техніка ‒ 2267 (+14).

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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