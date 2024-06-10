10:24, 10 червня
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У Донецьку вантажівка окупантів врізалась в легкове авто, - ФОТО
У неділю, 9 червня, в центрі тимчасово окупованого Донецька сталося ДТП.
На перехресті Ленінського проспекту та вулиці Куйбишева вантажівка російських окупантів врізалась в легкове авто.
На разі немає інформації про постраждалих під час ДТП.
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