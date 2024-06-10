У Донецьку вантажівка окупантів врізалась в легкове авто, - ФОТО

У неділю, 9 червня, в центрі тимчасово окупованого Донецька сталося ДТП.

На перехресті Ленінського проспекту та вулиці Куйбишева вантажівка російських окупантів врізалась в легкове авто.

На разі немає інформації про постраждалих під час ДТП.