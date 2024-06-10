10:56, 10 червня
У Донецьку колаборант розстріляв російського комбата, - ФОТО
У тимчасово окупованому Донецьку колаборант Роман Бурлаченко розстріляв цілого комбата окупаційної армії Сергія Лещенка.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст та блогер Денис Казанський.
«Конфлікт стався на вулиці через звичайну побутову сварку. Разом із комбатом було вбито також цивільного. Убитого вже включили до «меморіалу героїв ДНР», але причину загибелі чомусь сором'язливо не пишуть.
Незручно вийшло. Їхав воювати з бандерівцями, а був убитий своїм донецьким «ополченцем» по побутовій», - підсумував Казанський.
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