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Ольга Романова
редактор
10:56, 10 червня

У Донецьку колаборант розстріляв російського комбата, - ФОТО

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У Донецьку колаборант розстріляв російського комбата, - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку колаборант Роман Бурлаченко розстріляв цілого комбата окупаційної армії Сергія Лещенка.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст та блогер Денис Казанський.

«Конфлікт стався на вулиці через звичайну побутову сварку. Разом із комбатом було вбито також цивільного. Убитого вже включили до «меморіалу героїв ДНР», але причину загибелі чомусь сором'язливо не пишуть.

У Донецьку колаборант розстріляв російського комбата, - ФОТО , фото-1

Незручно вийшло. Їхав воювати з бандерівцями, а був убитий своїм донецьким «ополченцем» по побутовій», - підсумував Казанський.

У Донецьку колаборант розстріляв російського комбата, - ФОТО , фото-2



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#Донецьк #окупант #вбивство
Ольга Романова
редактор
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