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  • Під час штурму Бахмуту було знищено майже 20 тисяч "вагнерівців"
Ольга Романова
редактор
21:29, 10 червня

Під час штурму Бахмуту було знищено майже 20 тисяч "вагнерівців"

Під час штурму Бахмуту було знищено майже 20 тисяч "вагнерівців"

Під час штурмів Бахмута ПВК "Вагнера" втратила загиблими щонайменше 19 547 бійців, з яких понад 17 тисяч були ув'язненими.

Про це повідомляється у спільному розслідування "Медіазони" та російської служби ВВС.

Видання отримали доступ до бази ліквідованих у період із січня 2022 по серпень 2023 року найманців ПВК "Вагнера".

Більшість "вагнерівців" - 19 547 осіб - були ліквідовані під час багатомісячних боїв за Бахмут. 17 175 з них були ув'язненими, - решта добровільними найманцями.

"У списку відсутні трохи більше тисячі прізвищ (6% від усіх згаданих у документі "вагнерівців"), але це не створює перешкод для аналізу втрат за днями та категоріями загиблих - за жетоном чітко видно, була людина завербована з колонії чи цивільна", - йдеться в розслідуванні.

З даних про номери жетонів ліквідованих ув'язнених випливає, що "вагнерівці" завербували щонайменше 48 366 ув'язнених.

Позначення на кожному з них починалися з літери "К" - ймовірно, це відсилання до слова "колонія". Дві третини колоній, у яких відбулося вербування, - суворого режиму. Найбільше забрали з красноярської ВК-6 суворого режиму - понад 500 осіб.

Видання зазначають, що ПВК "Вагнера" витратила на посмертні компенсації їхнім родичам близько 108 млрд рублів. У цю суму не входять компенсації за поранення і велика частина зарплат.

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#Бахмут #вагнерівці
Ольга Романова
редактор
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