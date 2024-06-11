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За добу захисники України знищили 1100 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1100 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 520850 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб

танків ‒ 7902 (+23)

бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32)

артилерійських систем – 13690 (+46)

РСЗВ – 1099 (+1)

засоби ППО ‒ 842 (+5)

літаків – 359 (+1)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13)

крилаті ракети ‒ 2278 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58)

спеціальна техніка ‒ 2288 (+21). Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор