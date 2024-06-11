10:39, 11 червня
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На Донеччині з початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували або пошкодили понад 44 тисяч будинків
1,4 мільярда гривень — саме стільки грошей держава вже виділила жителям Донеччини за програмою «єВідновлення».
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
З цієї суми 1 мільярд гривень призначено для власників зруйнованого житла, 413 мільйонів — для власників пошкодженого житла.
Всього за вісім перших років війни у Донецькій області росіяни пошкодили або зруйнували 14656 будинків, а з початку повномасштабного вторгнення — вже 44175.
На жаль, неможливо знайти ресурс для компенсації одразу усім, однак робота в цьому напрямку триває. З 8176 жителів Донеччини, які подали заяви на компенсацію за пошкоджене житло, позитивне рішення вже отримали 5215. Серед 1143 власників зруйнованого житла позитивне рішення вже отримали 630.
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