На Донеччині з початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували або пошкодили понад 44 тисяч будинків

1,4 мільярда гривень — саме стільки грошей держава вже виділила жителям Донеччини за програмою «єВідновлення».

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



З цієї суми 1 мільярд гривень призначено для власників зруйнованого житла, 413 мільйонів — для власників пошкодженого житла.



Всього за вісім перших років війни у Донецькій області росіяни пошкодили або зруйнували 14656 будинків, а з початку повномасштабного вторгнення — вже 44175.



На жаль, неможливо знайти ресурс для компенсації одразу усім, однак робота в цьому напрямку триває. З 8176 жителів Донеччини, які подали заяви на компенсацію за пошкоджене житло, позитивне рішення вже отримали 5215. Серед 1143 власників зруйнованого житла позитивне рішення вже отримали 630.