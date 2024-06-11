На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, девʼятеро поранено

За 10 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Сергіївці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 94 людини, у тому числі 11 дітей.

Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Зоряне і Єлизаветівка. У Курахівській громаді пошкоджено підприємство у Новоселидівці, обстріляні Курахове, Курахівка, Гостре і Гірник. У Покровську поранено 2 людини. Пошкоджено підприємство у Галицинівці Новогродівської громади.



Краматорський район. У Лиманській громаді під вогнем Терни, Ямполівка і Зарічне. У Миколаївській громаді обстріляна промзона. У Костянтинівці поранені 5 людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю, ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці.





