На війні з російськими окупантами загинув громадський активіст із Донеччини Іван Парамонов

Захищаючи Україну, на Харківському напрямку загинув громадський активіст із громадської організації з Донеччини "Штука" Іван Парамонов.

Про це повідомили однодумці захисника з ГО "Штука".

"Іван загинув під час виконання бойового завдання. Світла пам'ять... Команда Штуки співчуває рідним. Ми тепер ніколи не зможемо робити ТАКІ прикольні штуки без нього", - йдеться на сторінці організації.



Про загиблого героя також пише Інститут лідерства та управління Українського католицького університету, де навчався Іван:

"На війні з російськими окупантами, виконуючи завдання на Харківському напрямку, загинув випускник нашого Інституту Іван Парамонов. Це невимовний смуток та непоправна втрата для всіх нас. Як говорив Владика Борис Ґудзяк, громадські лідери є тихими героями, які будують громадянське суспільство, що змінює країну та дивує світ. Іван був саме таким — відповідальним, завзятим, справжнім ціннісним лідером, тихим героєм. Час тихих героїв триває. Іван був насправді втіленням того духовного та морального лідерства, непоказного, але усіма знаного… У тих місцях, де й не чекали на таких волонтерів, де й не сподівалися побачити таких молодих, завзятих, прогресивних, з гумором та власним стилем..."

Прощання з Іваном відбудеться завтра у Києві, 12 червня, середа, 11.00-12.00 на Майдані Незалежності під стелою.

"Чекаємо всіх, хто хоче попрощатися та віддати шану патріоту України Івану Парамонову, військовослужбовцю та громадському діячу. Буде злива, тому беріть парасольки та дощовики. 13:00 - поховання на Алеї Героїв, Лісове кладовище (буде трансфер туди). У разі питань звертайтесь в Телеграм @mkutniakova та Інстаграм @shtukango. Він любив червоний колір, тому можете приходити з квітами або з елементами одягу такого кольору", - пишуть друзі Івана з ГО "Штука".