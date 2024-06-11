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Ольга Романова
редактор
11:57, 11 червня
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Був «начальником міліції» Краматорська: у Москві зарізали соратника Гіркіна

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Був «начальником міліції» Краматорська: у Москві зарізали соратника Гіркіна

У Москві вбито колаборанта Дениса Безпроскурного, якого ще навесні 2014 року Стрєлков-Гіркін призначив «начальником міліції» Краматорська.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.

Був «начальником міліції» Краматорська: у Москві зарізали соратника Гіркіна, фото-1

«Ні, цього разу ГУР не до чого. Його зарізав катаною колишній чоловік співмешканки. Відмінний фінал кар'єри, я вважаю», - написав Казанський.

Був «начальником міліції» Краматорська: у Москві зарізали соратника Гіркіна, фото-2
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#Гіркін #Стрєлков #Безпроскурний #Краматорськ #Москва #вбивство
Ольга Романова
редактор
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