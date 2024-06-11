Був «начальником міліції» Краматорська: у Москві зарізали соратника Гіркіна

У Москві вбито колаборанта Дениса Безпроскурного, якого ще навесні 2014 року Стрєлков-Гіркін призначив «начальником міліції» Краматорська.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.

«Ні, цього разу ГУР не до чого. Його зарізав катаною колишній чоловік співмешканки. Відмінний фінал кар'єри, я вважаю», - написав Казанський.