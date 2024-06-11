На Донеччині ЗСУ знищили російський самохідний міномет “Тюльпан”

Сили оборони знищили на сході рідкісну російську установку “Тюльпан” та багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби “Борисоглебськ-2”.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин в коментарі Укрінформу.

“Українські захисники вдруге за тиждень знищили рідкісну російську установку “Тюльпан”, цього разу поблизу Іванівського під Часовим Яром”, – повідомив речник.

Він уточнив, що минулого разу “Тюльпан” було уражено 6 червня на Торецькому напрямку.

Крім того, українські захисники з 10-ї бригади “Едельвейс” знищили російський багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б “Борисоглебськ-2”. Бійці окремої гірсько-штурмової бригади уразили ворожий комплекс РЕБ за допомогою FPV-дрона східніше від Покровського Донецької області, зазначив він.