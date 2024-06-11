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Ольга Романова
редактор
12:56, 11 червня
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На Донеччині ЗСУ знищили черговий російський Су-25, - ВІДЕО

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На Донеччині ЗСУ знищили черговий російський Су-25, - ВІДЕО

Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили над Донецькою областю російський Су-25.

Про це повідомляється на сторінці бригади в Фейсбук.

«Пілоту недокраїни вистачило нахабності залетіти в зону відповідальності нашої бригади. Часу на те, щоб пошкодувати про свій нерозумний вчинок у нього було небагато - від моменту пуску ракети до моменту влучання в борт.

«Таке враження, що в них у льотчики йдуть виключно суїцидники», — жартують наші хлопці.

Неймовірні емоції наших козаків на відео від окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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#Донеччина #ЗСУ #Су-25 #знищення
Ольга Романова
редактор
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