На Донеччині ЗСУ знищили черговий російський Су-25, - ВІДЕО

Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили над Донецькою областю російський Су-25.



Про це повідомляється на сторінці бригади в Фейсбук.

«Пілоту недокраїни вистачило нахабності залетіти в зону відповідальності нашої бригади. Часу на те, щоб пошкодувати про свій нерозумний вчинок у нього було небагато - від моменту пуску ракети до моменту влучання в борт.

«Таке враження, що в них у льотчики йдуть виключно суїцидники», — жартують наші хлопці.

Неймовірні емоції наших козаків на відео від окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.