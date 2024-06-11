Палкін: Менш ніж за 50 мільйонів євро ми Судакова точно не продамо

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін не заперечує, що цього літа донецький клуб розлучиться з одним із лідерів команди Георгієм Судаковим, до якого виявляють інтерес топ-клуби Європи. Але стверджує, що Шахтар розлучиться з Судаковим за дуже велику суму.

"Якщо він добре зіграє на Євро, то однозначно переїде. Але навіть без Євро багато клубів захочуть його придбати. Якщо подивитися на позицію, на якій він грає, то у світі є, можливо, п'ять гравців його рівня. Остання пропозиція, яке ми отримали за Судакова, було 40 мільйонів євро плюс бонуси від Наполі, але ми відмовилися від нього. Менше ніж за 50 мільйонів євро ми його точно не продамо. Палкін в інтерв'ю Telegraph.

У минулому сезоні Судаков провів 34 матчі за Шахтар у всіх турнірах, у яких забив десять голів та віддав шість результативних передач. Разом із командою Георгій зробив золотий дубль – виграв чемпіонат та Кубок України.