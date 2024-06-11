У Донецьку російський окупант зарізав чоловіка та його 13-річну доньку

У Донецьку російський окупант зарізав місцевого мешканця та його 13-річну доньку.

Про це повідомлять мешканці Донецька у соцмережах.

Як повідомляється, у гості до родини приїхав друг. Під час застілля між гостем та господарем будинку сталася суперечка, яка привела до поножовщини. Чоловік завдав 13 ударів господареві вдома і вирішив не залишати свідків, вбивши при цьому 13-річну дочку загиблого. На тілі дівчинки знайшли понад 40 поранень.

Подвійне вбивство у своєму телеграм-каналі прокоментував журналіст Денис Казанський.

«Зверніть увагу, як місцеві пропагандисти вишукано називають убивцю «гостем із великої землі», уникаючи слова «Росія». Ні, ви вже не соромтеся, пишіть як є - росіяни приїжджають, щоб вбивати українців. При цьому більшості їх абсолютно насрати, чи це проросійський українець чи ні. Адже пропаганда вже привчила росіян, що вбивати українців можна і потрібно», - написав Казанський.





