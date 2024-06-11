18:47, 11 червня
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На Донеччині із Бахмутського району евакуювали 4 осіб, з них одну дитину
Із селища Північне Бахмутського району евакуювали чотирьох осіб, в тому числі і одну дитину.
Про це повідомили в МВС.
"Рятувальники евакуювали 4 людей, з них 1 дитину, з селища Північне Бахмутського району", – йдеться у повідомленні.
Евакуація відбувалася на броньованому автомобілі, під загрозою російських обстрілів.
"Надзвичайники прикладають максимум зусиль, щоб врятувати людей з пекла війни", – додали у МВС.
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