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  • На Донеччині із Бахмутського району евакуювали 4 осіб, з них одну дитину
Ольга Романова
редактор
18:47, 11 червня
Надійне джерело

На Донеччині із Бахмутського району евакуювали 4 осіб, з них одну дитину

На Донеччині із Бахмутського району евакуювали 4 осіб, з них одну дитину

Із селища Північне Бахмутського району евакуювали чотирьох осіб, в тому числі і одну дитину.

Про це повідомили в МВС.

"Рятувальники евакуювали 4 людей, з них 1 дитину, з селища Північне Бахмутського району", – йдеться у повідомленні. 

Евакуація відбувалася на броньованому автомобілі, під загрозою російських обстрілів. 

"Надзвичайники прикладають максимум зусиль, щоб врятувати людей з пекла війни", – додали у МВС.

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#Донеччина #евакуація #діти
Ольга Романова
редактор
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