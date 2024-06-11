Збірна України розгромила Молдову в останньому товариському матчі перед Євро-2024, - ФОТО

Сьогодні, 11 червня, збірна України в межах підготовки до Євро-2024 провела товариський матч у Кишиневі проти команди Молдови.

Сьогодні синьо-жовті провели генеральну репетицію перед фінальним турніром, який розпочнеться для них 17-го числа. Раніше підопічні Сергія Реброва зіграли з Німеччиною (0:0) та Польщею (1:3), а тепер вирушили в гості до Молдови. У порівнянні з минулою грою місце в стартовому складі нашої команди зберегли лише Миколенко й Судаков, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Уже на 2-й хвилині наша команда вийшла вперед — Матвієнко вибив м’яч головою вперед, а Яремчук скористався помилкою візаві та влучно пробив під поперечину.

Українці продовжили володіти ініціативою, наступний момент виник також у Яремчука, який не зумів переграти кіпера, завершуючи контратаку. Згодом Роман створив момент для Циганкова, але той запустив м’яч вище цілі.

У середині першого тайму травму отримав Миколенко, якого замінив Зінченко. Українці продовжували створювати моменти, можна пригадати удари Матвієнка й Шапаренка. На 43-й хвилині наші хлопці забили вдруге — класну комбінацію завершив Циганков після обіграшу із Судаковим.

У перерві Довбик змінив Яремчука, і невдовзі Артем відправив м’яч у сітку після розрізного паса Судакова.

Невдовзі Райлян здійснив подвійний сейв після ударів Мудрика й Коноплі. На 54-й хвилині Судаков у дотик обігрався з Довбиком і забив четвертий м’яч збірної України. Молдовани відповіли на це нетчним ударом Стіне зі штрафного.

Надалі темп гри дещо впав, а під кінець зустрічі господарі пішли вперед. Так, на 76-й хвилині Постолакі змусив вступити в гру Луніна. Був момент у Клещенка, який після стандарту промахнувся з підбору, пізніше у площину пробив Каймаков. Уже в компенсований час Бабогло після кутового пробачив нашу команду. У підсумку маємо перемогу — 4:0.

Товариський матч національних збірних

Молдова — Україна — 0:4 (0:2)

Голи: Яремчук (2), Циганков (43), Довбик (49), Судаков (54).

Молдова: Райлян, Кожокару, Кречун, Бабогло, Посмак (Мудрак, 60), Рябчук, Раце (к) (Богачук, 78), Іоніце (Постолакі, 46), Моцпан (Стіне, 46), Ніколаєску (Н. Клещенко, 60), Дамашкан (Каймаков, 46).

Запасні: Чеботарь, Аврам, Мандриченко, Марандич, Кожокарь, С. Плетіке, Ревенко, М. Плетіке.

Тренер: Сергій Клещенко.

Україна: Лунін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Зінченко, 30), Циганков (Ярмоленко, 68), Шапаренко (Маліновський, 78), Степаненко (к) (Бражко, 68), Мудрик (Зубков, 68), Судаков, Яремчук (Довбик, 46).

Запасні: Бущан, Трубін, Сваток, Таловєров, Сидорчук, Бондар, Тимчик, Ванат, Михайліченко.

Тренер: Сергій Ребров.

Арбітр: Андрей Чівулете (Румунія).

Попереджені: Ярмоленко (73), Конопля (84).

11 червня. Кишинів. Стадіон «Зімбру».

Наступного дня, 12 червня, наша збірна прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 — містечка Вісбаден.

Календар матчів групи Е на Євро-2024

17.06. Румунія — Україна. «Арена Мюнхен». Мюнхен. 16:00

17.06. Бельгія — Словаччина. «Франкфурт-Штадіон». Франкфурт-на-Майні. 19:00

21.06. Словаччина — Україна. «Дюссельдорф-Арена». Дюссельдорф. 16:00

22.06. Бельгія — Румунія. «Штадіон Кельн». Кельн. 22:00

26.06. Словаччина — Румунія. «Франкфурт-Штадіон». Франкфурт-на-Майні. 19:00

26.06. Україна — Бельгія. «Арена Штутгарт». Штутгарт. 19:00

Час початку матчів — київський.