Ситуація на фронті на ранок 12 червня: протягом доби відбулося 140 бойових зіткнень

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, окупанти завдали трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 59 авіаударів, зокрема з застосуванням 98 КАБів. Росіяни здійснили близько 4000 обстрілів, зокрема 112 – з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. За добу було п'ять бойових зіткнень, бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Вовчанськ і Глибоке Харківської області.

На Куп'янському захисники відбили дев'ять атак у районі Степової Новоселівки, Синьківки, Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак противника в районах Дружелюбівки Харківської області, Серебрянського лісу, Невського, Греківки Луганської області, Тернів та Торського Донецької області.

"На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили шість атак у районах населених пунктів Білогорівка та Виїмка.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб російських загарбників прорвати оборону українських військ у районах Кліщіївки, Андріївки та Нового Донецької області.

На Покровському українські воїни відбили 27 атак у районах населених пунктів Новоалександрівка, Новопокровське, Карлівка, Уманське, Яснобродівка, Невельське Донецької області, де російські окупанти намагалися вибити українські підрозділи з займаних рубежів", – сказав Ковальов.

На Курахівському захисники продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог вісім разів намагався прорвати оборону.

На Времівському росіяни здійснили три безуспішні спроби прорвати оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське і Урожайне Донецької області.

На Гуляйпільському напрямку захисники відбили п'ять атак окупантів у районі населеного пункту Чарівне.

На Оріхівському було шість зіткнень у районі Малої Токмачки та Вербового Запорізької області.

"На Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники на цьому напрямку здійснили одну атаку на позиції Сил оборони України", – додав речник Генштабу.