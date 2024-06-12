За добу захисники України знищили 980 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Сили оборони знищили 844 засоби ППО ворога та 13 736 артилерійських систем.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали: