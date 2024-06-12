На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено, пошкоджено 36 будинків

За 11 червня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — у Костянтинівці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 116 людей, у тому числі 24 дитини.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 4 двоповерхівки у Гірнику, 6 приватних будинків у Курахівці та промзона у Кураховому.



Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки. В Іллінівській громаді обстріляні околиці Довгої Балки.



Бахмутський район. У Торецьку пошкоджені 3 інфраструктурні об'єкти, у Північному — 14 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 промислові споруди. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



