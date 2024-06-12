11:31, 12 червня
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Понад тисячі мирних мешканців все ще залишаються у Часову Яру та Красногорівці
У прифронтовій Донеччині 660 людей досі залишаються у Часовому Яру, у Красногорівці — 346.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
З кожним днем проводити евакуацію та доставляти гуманітарну допомогу до цих міст стає дедалі важче.
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