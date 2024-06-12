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  • Понад тисячі мирних мешканців все ще залишаються у Часову Яру та Красногорівці
Ольга Романова
редактор
11:31, 12 червня
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Понад тисячі мирних мешканців все ще залишаються у Часову Яру та Красногорівці

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Понад тисячі мирних мешканців все ще залишаються у Часову Яру та Красногорівці

У прифронтовій Донеччині 660 людей досі залишаються у Часовому Яру, у Красногорівці — 346.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

З кожним днем проводити евакуацію та доставляти гуманітарну допомогу до цих міст стає дедалі важче.

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#Донеччина #Красногорівка #ЧасівЯр
Ольга Романова
редактор
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