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Понад тисячі мирних мешканців все ще залишаються у Часову Яру та Красногорівці

У прифронтовій Донеччині 660 людей досі залишаються у Часовому Яру, у Красногорівці — 346. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



З кожним днем проводити евакуацію та доставляти гуманітарну допомогу до цих міст стає дедалі важче.

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Ольга Романова редактор