У Донецьку горіли торгові павільйони, - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку загасили велику пожежу в торгових павільйонах.

Вона сталася вранці, 11 червня у Будьонівському районі, повідомив російський гауляйтер міста Олексій Кулемзін.

У торговому ряді спалахнули магазини – фіксувалося відкрите горіння. До місця у найкоротші терміни прибули пожежні розрахунки. Після розвідки встановлено, що вогнем охоплено три магазини. Роботу ускладнювало сильне задимлення.

Для гасіння було створено 5 ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі три торгові павільйони знищені повністю, два – пошкоджено, також частково пошкоджено покрівлю автомийки.

На місці працювало 46 вогнеборців та 11 одиниць техніки. Для підвезення води від адміністрації міста було додатково задіяно 10 автомобілів