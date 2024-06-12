11:56, 12 червня
Надійне джерело
У Донецьку горіли торгові павільйони, - ФОТО
У тимчасово окупованому Донецьку загасили велику пожежу в торгових павільйонах.
Вона сталася вранці, 11 червня у Будьонівському районі, повідомив російський гауляйтер міста Олексій Кулемзін.
У торговому ряді спалахнули магазини – фіксувалося відкрите горіння. До місця у найкоротші терміни прибули пожежні розрахунки. Після розвідки встановлено, що вогнем охоплено три магазини. Роботу ускладнювало сильне задимлення.
Для гасіння було створено 5 ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі три торгові павільйони знищені повністю, два – пошкоджено, також частково пошкоджено покрівлю автомийки.
На місці працювало 46 вогнеборців та 11 одиниць техніки. Для підвезення води від адміністрації міста було додатково задіяно 10 автомобілів
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
11:34, 13 червня
11:33, 13 червня
17:50, 5 червня
live comments feed...