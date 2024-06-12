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  • У Донецьку горіли торгові павільйони, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:56, 12 червня
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У Донецьку горіли торгові павільйони, - ФОТО

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У Донецьку горіли торгові павільйони, - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку загасили велику пожежу в торгових павільйонах.

Вона сталася вранці, 11 червня у Будьонівському районі, повідомив російський гауляйтер міста Олексій Кулемзін.

У торговому ряді спалахнули магазини – фіксувалося відкрите горіння. До місця у найкоротші терміни прибули пожежні розрахунки. Після розвідки встановлено, що вогнем охоплено три магазини. Роботу ускладнювало сильне задимлення.

У Донецьку горіли торгові павільйони, - ФОТО, фото-1

Для гасіння було створено 5 ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі три торгові павільйони знищені повністю, два – пошкоджено, також частково пошкоджено покрівлю автомийки.

У Донецьку горіли торгові павільйони, - ФОТО, фото-2

На місці працювало 46 вогнеборців та 11 одиниць техніки. Для підвезення води від адміністрації міста було додатково задіяно 10 автомобілів

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#Донецьк #пожежа #павільйони
Ольга Романова
редактор
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