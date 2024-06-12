12:31, 12 червня
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У Донецьку два райони залишилася без води
У тимчасово окупованому Донецьку внаслідок обстрілу Петрівського району знеструмлено водопровідний вузол.
Про це повідомляють окупаційні інформ-ресурси.
Подача води до Петрівського району та на Текстильник сьогодні не здійснюватиметься.
Після відновлення електропостачання водопостачання буде відновлено.
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