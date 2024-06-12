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У Донецьку два райони залишилася без води

У тимчасово окупованому Донецьку внаслідок обстрілу Петрівського району знеструмлено водопровідний вузол. Про це повідомляють окупаційні інформ-ресурси. Подача води до Петрівського району та на Текстильник сьогодні не здійснюватиметься. Після відновлення електропостачання водопостачання буде відновлено.

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Ольга Романова редактор