На Донеччині за добу окупанти сім разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, пошкоджено 16 будинків
За 12 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Гострому.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 229 людей, у тому числі 23 дитини.
Покровський район. У Гострому Курахівської громади загинула людина, пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлю. Також пошкоджено підприємство у Ганнівці, обстріляні Курахівка і Новоселидівка.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 приватні будинки і гараж. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 багатоповерхівки. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 4 господарчі будівлі. Обстріляні Сіверськ і Дронівка.