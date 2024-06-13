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  • На Донеччині за добу окупанти сім разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, пошкоджено 16 будинків
Ольга Романова
редактор
10:33, 13 червня

На Донеччині за добу окупанти сім разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, пошкоджено 16 будинків

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На Донеччині за добу окупанти сім разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, пошкоджено 16 будинків

За 12 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Гострому.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 229 людей, у тому числі 23 дитини.

Покровський район. У Гострому Курахівської громади загинула людина, пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлю. Також пошкоджено підприємство у Ганнівці, обстріляні Курахівка і Новоселидівка.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 приватні будинки і гараж. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 багатоповерхівки. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 4 господарчі будівлі. Обстріляні Сіверськ і Дронівка.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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